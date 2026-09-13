Рысь сбежала из вольера и гуляет по одной российской деревне
В деревне Паренкиной Тюменского района с 11 сентября бродит рысь, сбежавшая из частного вольера. Об этом сообщили местные жители, уточнив, что хищница уже успела задавить кошку, пишет 72.ru.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, что животное передвигается в ошейнике. По словам сельчан, это не первый побег: два года назад эта же рысь уже выходила на свободу, и тогда ее ловили шесть суток.
Одна из жительниц деревни рассказала, что звонила по номеру 112, однако помощь долгое время не приезжала. В администрации Старотобольского территориального управления подтвердили получение сигнала. Там уточнили, что информацию передали диспетчерам Тюменского муниципального округа еще вечером 12 сентября.
На текущий момент власти заявляют, что специализированная организация уже занимается проблемой, и жители больше не видят животное на улицах. Местные утверждают, что хозяйку рыси зовут Кристина. Связаться с ней редакции не удалось.
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