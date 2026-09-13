Рысь сбежала из вольера и гуляет по одной российской деревне

13 сентября 2026, 19:51

Рысь сбежала из вольера в Паренкиной Тюменской области и задавила кошку

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В деревне Паренкиной Тюменского района с 11 сентября бродит рысь, сбежавшая из частного вольера. Об этом сообщили местные жители, уточнив, что хищница уже успела задавить кошку, пишет 72.ru.