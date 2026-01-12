Бешеная рысь искусала ребенка в детском лагере под Уфой
Бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку в детском лагере «Уфимский сокол» под Уфой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сотрудники лагеря бросились на помощь и спасли ребенка от животного. В это время хищница продолжала вести себя странно: она ела снег и задыхалась.
Вскоре на место приехали скорая, полиция, представители Росприроднадзора и центра реабилитации диких животных. Рысь поймали недалеко от лагеря, но помочь ей не смогли — она скончалась от тяжелой формы бешенства. Усыпить ее, чтобы осмотреть, специалисты не успели.
С пострадавшей девочкой сейчас все в порядке — укусы и царапины оказались неглубокими, угрозы для жизни нет. Школьнице делают уколы, она остается под наблюдением врачей.
