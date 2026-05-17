«Рыжеволосая и одета в толстое пальто»: Полицейские поймали необычную воровку сосисок
В канадской провинции Альберта лиса украла сосиски для хот-догов и скрылась с добычей. Об этом проинформировала пресс-служба Королевской канадской конной полиции.
Инцидент произошёл 11 мая на перевале Кроуснест. В полицию сообщили о краже предметов для барбекю. Сотрудники правоохранительных органов отправились на место происшествия.
Согласно описаниям полицейских, воришка был рыжеволосым, невысокого роста и одет в толстое пальто. В ходе расследования они обнаружили злоумышленника, который пытался спрятать улики неподалёку. Оказалось, что кражу совершила лиса. Полицейские выразили надежду на то, что все граждане будут находиться в безопасности во время барбекю.
