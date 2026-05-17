В США отец избил и побрил налысо 14‑летнюю дочь за прогулы в школе

17 мая 2026, 05:57

В американском штате Юта задержали мужчину по обвинению в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает телеканал NewsNation.





Согласно судебным документам, полиция приехала на вызов по адресу после обращения местной жительницы. Она увидела на записях камер наблюдения, как подозреваемый наносит побои девочке и бреет ей голову. Кроме того, женщина сообщила, что ее собственная семья подвергалась угрозам со стороны агрессора.



Медики, осмотревшие пострадавшую, зафиксировали у девочки порезы и ссадины на коже головы. Отец также заставлял ее стоять перед зеркалом и вслух обвинять саму себя в проступках, следует из материалов дела.



Во время допроса мужчина признался, что побрил дочь из‑за школьных прогулов и других проблем, связанных с подростковым возрастом. Он также рассказал, что применял аналогичные методы воспитания и к старшей дочери.



В настоящее время подозреваемый находится под стражей в тюрьме округа Солт‑Лейк. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.