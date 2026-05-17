Грузовик переехал стоявшего на обочине мужчину в Новосибирской области
ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге Р‑254 «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Opa сделал вынужденную остановку на трассе из‑за технических неполадок. В этот момент на него наехал грузовой автомобиль «Ситрак». От полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают точную причину ДТП.
Ранее в Китае водитель пикапа не справился с управлением и съехал в воду с моста. В салоне находилось около 15 пассажиров.
