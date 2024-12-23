The Economist: на Украине модернизируют ракету Trembita для ударов по Москве

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На Украине началась модернизация ракеты Trembita для потенциальных ударов по Москве. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.
«Базовая Trembita летит со скоростью 400 км/ч с дальностью полета 200 км. Разрабатывается более крупная и мощная модель, чтобы добраться до Москвы», — говорится в публикации журнала.
Серийное производство стартует после окончания полевых испытаний. В издании отмечают, что двигатель ракеты Trembita является современным ремейком импульсного двигателя за 200 долларов. Впервые он использовался на немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году.
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Иван Мусатов