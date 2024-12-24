Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове

ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове

Mash: ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове с помощью беспилотников. Этим поделились в Mash.
«ВСУ попытались атаковать военный аэродром «Миллерово» в Ростове — сбито уже больше 8 дронов. Из-за упавших обломков в лесополосе пожар», — сообщает telegram-канал.

Ранее «Радио 1» сообщало о сильном взрыве в городе Мелитополе в Запорожской области. По предварительной информации, причиной стала работа ПВО.



Также 23 декабря ВСУ совершили атаку на Ростовскую область. Данные о последствиях происшествия уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет. Над регионом было сбито восемь беспилотников. Атака на область велась с 21:00.

Читайте также:

The Economist: на Украине модернизируют ракету Trembita для ударов по Москве

Германия и Дания отправили ВСУ 15 танков Leopard и запчасти к ним

В Киевской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
#аэродром
#пожар
#происшествия
#telegram
#всу
#атака
#пво
#ростовская область
#бпла
В Мелитополе прозвучал сильный взрыв из-за работы ПВО
24 декабря 2024, 00:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Мелитополе в Запорожской области прозвучал сильный взрыв. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Прозвучал громкий взрыв. По предварительным данным сработала ПВО», — написал политик в своем telegram-канале.

В городской администрации сообщили уже о двух взрывах. В Мелитополе объявлена опасность атаки БПЛА. По предварительным данным уничтожен один вражеский беспилотник. Подробности происшествия уточняются.

Ранее «Радио 1» писало об атаке беспилотников на Ростовскую область. В регионе средства ПВО смогли сбить восемь БПЛА. Пострадавших нет.

Читайте также:

The Economist: на Украине модернизируют ракету Trembita для ударов по Москве

В Киевской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу

ВС РФ ударили по аэродромам и складам ВСУ
#беспилотник
#взрыв
#бпла
#происшествия
#всу
#рф
#пво
#запорожская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
The Economist: на Украине модернизируют ракету Trembita для ударов по Москве
23 декабря 2024, 23:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На Украине началась модернизация ракеты Trembita для потенциальных ударов по Москве. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.
«Базовая Trembita летит со скоростью 400 км/ч с дальностью полета 200 км. Разрабатывается более крупная и мощная модель, чтобы добраться до Москвы», — говорится в публикации журнала.

Серийное производство стартует после окончания полевых испытаний. В издании отмечают, что двигатель ракеты Trembita является современным ремейком импульсного двигателя за 200 долларов. Впервые он использовался на немецкой бомбе Фау-1 в 1944 году.

Читайте также:

На Украине на акции памяти бойцов ВСУ вывесили фото лысого из Brazzers

Германия и Дания отправили ВСУ 15 танков Leopard и запчасти к ним

ВС РФ ударили по аэродромам и складам ВСУ
#производство
#всу
#ракеты
#рф
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Слюсарь: российская ПВО отражает атаки ВСУ на Ростовскую область
23 декабря 2024, 22:03

Фото: iStock/ NiseriN

Силы ПВО отражают атаку ВСУ в Ростовской области, в районе Миллерово сбиты восемь беспилотников, передал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Телеграм-канале.
«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

Юрий Слюсарь отметил, что системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины.

Врио губернатора Ростовской области подчеркнул, что пострадавших нет, данные о последствиях на земле в настоящий момент уточняются.

18 декабря средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет в небе над Ростовской областью. Осколки сбитых ракет повредили остекление в доме по улице Речная. А во дворе частного дома по улице Карла Маркса нашли фрагмент ракеты.

Читайте также:

Ночью системы ПВО в Ростовской области ликвидировали девять украинских БПЛА

ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ

Российский регион ночью атаковали более 30 дронов и три ракеты
#бпла
#пво
#ростовская область
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине на акции памяти бойцов ВСУ вывесили фото лысого из Brazzers
23 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ Olha Romaniuk

На Украине в государственных учреждениях почтили память «павшего в Курской области» порноактера Джонни Синса, известного как «лысый из Brazzers», сообщил Teлеграм-канал Mash.
«Постарались наши пранкеры», — подчеркнули в канале.

Как отмечалось, в школах Украины и социальных учреждениях проходили акции в память о ликвидированных в ходе операции в Курской области военных армии Украины (ВСУ). Вместо украинских бойцов неизвестные убедили сотрудников учреждений поставить фотографии Джонни Синса и порноактера Билли Херрингтона. Канал выложил кадры церемоний в честь якобы бойцов Вооружённых сил Украины.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х обвинил власти Украины в безумии, комментируя пост Владимира Зеленского о «принуждении России к миру». Украинский лидер написал, что в ходе заседания Евросовета обсуждались гарантии безопасности для Украины.



Читайте также:

В Европе высказались о планах ЕС по Украине
В Белом доме заявили, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО при Байдене

В Госдепе заявили о праве Украины принимать решения о переговорах
#память
#кадры
#акции
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Германия и Дания отправили ВСУ 15 танков Leopard и запчасти к ним
23 декабря 2024, 18:26

Фото: istockphoto/Christiantdk

Германия совместно с Данией направила Украине ещё 15 танков Leopard 1А5 с комплектами запчастей. Кроме того, Берлин передал на вооружение ВСУ две пусковые установки Patriot, один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.
Таким образом, как следует из обновлённой информации на портале министерства обороны ФРГ, количество танков Leopard, переданных Киеву с начала спецоперации, достигло 103.

В последний пакет военной помощи вошли также 30 бронированных автомобилей с противоминной защитой, боеприпасы к танкам и ЗРК, две радиолокационных станции для контроля воздушного пространства TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Как следует из данных портала, Берлин готовит к отправке на Украину 20 бронетранспортеров Marder и четыре машины кинетической защиты Diehl Defence.

Читайте также:

Генсек НАТО поставил Зеленского на место после критики Шольца

Шольц сделал очередное заявление об отправке военных и Taurus на Украину

Партия Шольца исключила поставку дальнобойных ракет Taurus Украине
#боеприпасы
#фрг
#станции
#машины
#ракеты
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киевской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
23 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В понедельник в Киевской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины была объявлена воздушная тревога, согласно информации с онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, пишет РИА Новости.
Сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 17:19 (по московскому времени), а ранее тревога была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Стало известно о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ нанесли удар по больнице в Горловке с использованием кассетных боеприпасов

Forbes: десятки солдат ВСУ погибнут в бессмысленной атаке в Запорожской области

Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ
#армия
#всу
#солдат
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные в Курской области получат выплаты наравне с участниками СВО
23 декабря 2024, 17:58

Фото: iStock/N-sky

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых выплатах для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в приграничных регионах, включая Курскую область. Об этом пишет РИА Новости.
Эти выплаты будут равны тем, которые получают участники специальной военной операции (СВО).

На совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил о недавней прямой линии с президентом Владимиром Путиным, на которой были даны поручения по этому вопросу. Он подтвердил, что необходимые документы уже подготовлены и подписаны, что позволит военнослужащим в приграничных зонах получить дополнительные финансовые гарантии. Эти меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей.

На Урале почти все жители села Липино собрались на похоронах бойца СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Воробьёв: зарплату подмосковных учителей увеличат с 1 января

В 2025 году в России вступят в силу новые правила для выдачи больничных листов: что нужно знать

Трамп создаст в США отечественную систему противоракетной обороны
#сша
#выплаты
#меры
#сво
#мишустин
#воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве и ряде областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии
23 декабря 2024, 17:42

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Экстренные отключения подачи электроэнергии введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской. Причина заключается в сложном положении, в котором оказалась энергетическая система страны.
Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своём телеграм-канале. Кроме столицы Украины Киевской области, экстренные отключения электричества введены также в Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти 90% всей тепловой энергогенерации страны подверглись разрушению либо значительным повреждениям.

Читайте также:

В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды

ВС РФ поразили украинскую электроподстанцию под Харьковом

Власти Украины рассчитывают покрыть дефицит энергии за счет Европы
#страны
#министр
#киев
#украина
#электроэнергия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат
Нromadske: командование ВСУ прибегает к побоям, борясь с пьянством солдат
23 декабря 2024, 17:08

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ограничивается штрафами для солдат, злоупотребляющих алкоголем. Об этом пишет украинское издание Hromadske.
В случае, если уговоры не помогают, пьяницы могут быть переданы военной службе правопорядка, где на них составляют протоколы за административные правонарушения.

Первое нарушение влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен (около 400 долларов), а повторное может привести к гауптвахте и лишению 100 тысяч гривен (2375 долларов) боевой премии. Однако, как отмечают военнослужащие, такие санкции иногда оказываются неэффективными. В таких случаях командование может прибегнуть к физическому воздействию.

В статьях 21 и 22 Устава внутренней службы ВСУ указано, что применение силы допускается, если другие меры не сработали и боец представляет угрозу для сослуживцев. По словам источника издания, в армии есть случаи, когда военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становились опасными для своих товарищей.

«В ВСУ есть много случаев, которые по понятным причинам не афишируют: напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить», — заявил один из собеседников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС РФ ударили по аэродромам и складам ВСУ

В офисе Зеленского признали неизбежность мирных переговоров

Украинские офицеры рассказали о проблеме повального пьянства в рядах ВСУ
#штраф
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате