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ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове с помощью беспилотников. Этим поделились в Mash.
«ВСУ попытались атаковать военный аэродром «Миллерово» в Ростове — сбито уже больше 8 дронов. Из-за упавших обломков в лесополосе пожар», — сообщает telegram-канал.
Ранее «Радио 1» сообщало о сильном взрыве в городе Мелитополе в Запорожской области. По предварительной информации, причиной стала работа ПВО.
Также 23 декабря ВСУ совершили атаку на Ростовскую область. Данные о последствиях происшествия уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет. Над регионом было сбито восемь беспилотников. Атака на область велась с 21:00.
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Иван Мусатов