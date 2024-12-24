В Мелитополе прозвучал сильный взрыв из-за работы ПВО

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В городе Мелитополе в Запорожской области прозвучал сильный взрыв. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Прозвучал громкий взрыв. По предварительным данным сработала ПВО», — написал политик в своем telegram-канале.
В городской администрации сообщили уже о двух взрывах. В Мелитополе объявлена опасность атаки БПЛА. По предварительным данным уничтожен один вражеский беспилотник. Подробности происшествия уточняются.
Ранее «Радио 1» писало об атаке беспилотников на Ростовскую область. В регионе средства ПВО смогли сбить восемь БПЛА. Пострадавших нет.
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