Робот-пылесос поставил под угрозу жизнь мужчины

07 июля 2026, 16:28

ABC: сгоревший робот-пылесос принес австралийцу 75% ожогов тела

Фото: istockphoto/Alina Prokudina

В Западной Австралии продолжаются следственные мероприятия по факту возгорания в частном жилом доме, в результате которого серьезно пострадал местный житель. Инцидент произошел в Перте: 31-летний Лачи Перрем получил ожоги около 75% поверхности тела и находится в критическом состоянии в реанимации, пишет ABC News.