Робот-пылесос поставил под угрозу жизнь мужчины
В Западной Австралии продолжаются следственные мероприятия по факту возгорания в частном жилом доме, в результате которого серьезно пострадал местный житель. Инцидент произошел в Перте: 31-летний Лачи Перрем получил ожоги около 75% поверхности тела и находится в критическом состоянии в реанимации, пишет ABC News.
По предварительным данным Департамента пожарной и аварийно-спасательной службы (DFES), причиной ЧП могла стать техническая неисправность робота-пылесоса. Конкретная модель устройства не уточняется. С места происшествия изъяли сам пылесос и другие предметы, которые направили на техническую экспертизу.
Однако в Департаменте местного самоуправления, промышленного регулирования и безопасности (DLGIRS) призвали не делать поспешных выводов. Специалисты ведомства изучают весь спектр возможных факторов, которые могли привести к возгоранию, и продолжают устанавливать точный источник воспламенения.
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Он находится в медикаментозной коме, впереди у него длительное лечение, множество операций и реабилитация. Пожар полностью уничтожил жилье, в котором проживали Перрем, его невеста и соседи. Родственники сообщают, что семье предстоит решать вопросы с восстановлением дома и компенсацией утраченного имущества.
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