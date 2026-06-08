Врач предупредила об опасности пылесоса для здоровья
Инфекционист Мухина: Неочищенный мешок пылесоса содержит опасные патогены
Редкая чистка пылесоса превращает его в рассадник опасных инфекций для всей семьи. Об этом предупредила врач-инфекционист Марият Мухина.
По ее словам, в заполненном мешке пылесоса содержатся бактерии, грибы и плесневые споры, микромицеты, кожный клещ и бета-глюканы грибных клеточных стенок. Все это может вызвать системные и местные реакции в бронхолегочной системе, гортани и верхних дыхательных путях.
«Это приводит к бронхиальной астме, бронхиту, хронической обструктивной болезни легких, пылевому пневмониту, который не является пневмонией как таковой, а представляет собой особое воспаление ткани легких», — уточнила Мухина в разговоре с изданием «Абзац».
Она добавила, что эти патогены провоцируют аллергические реакции, в том числе контактный или атопический дерматит при соприкосновении с руками во время удаления содержимого пылесборника. Патогены способны распространяться по воздуху в жилом помещении и поступать к домочадцам в организм через дыхательную систему и кожу, заключила инфекционист.