Врач предупредила об опасности пылесоса для здоровья

08 июня 2026, 12:34

Инфекционист Мухина: Неочищенный мешок пылесоса содержит опасные патогены

Фото: iStock/Vladimir Sukhachev

Редкая чистка пылесоса превращает его в рассадник опасных инфекций для всей семьи. Об этом предупредила врач-инфекционист Марият Мухина.





По ее словам, в заполненном мешке пылесоса содержатся бактерии, грибы и плесневые споры, микромицеты, кожный клещ и бета-глюканы грибных клеточных стенок. Все это может вызвать системные и местные реакции в бронхолегочной системе, гортани и верхних дыхательных путях.





«Это приводит к бронхиальной астме, бронхиту, хронической обструктивной болезни легких, пылевому пневмониту, который не является пневмонией как таковой, а представляет собой особое воспаление ткани легких», — уточнила Мухина в разговоре с изданием «Абзац».