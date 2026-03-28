Робот-танцор ударил ребенка на выставке

В провинции Шэньси 21 марта во время публичной демонстрации произошел инцидент с участием человекоподобного робота. Об этом пишет Dexerto.



Машина, выполнявшая танцевальный номер в специально отведенной для зрителей зоне, неожиданно резко развернулась к толпе и нанесла удар металлической конечностью по лицу стоявшего рядом мальчика. Операторы незамедлительно попытались отвести робота в сторону, однако устройство продолжило хаотичные вращательные движения.

По информации портала, речь идет о модели Unitree G1 стоимостью 13,5 тысячи долларов. Аппарат весом 35 килограммов оснастили высокоточными датчиками, он способен выполнять сложные алгоритмы движений, включая танцы и манипуляцию предметами.

Официальных комментариев от компании-производителя на текущий момент не поступало.

Никита Кротов

