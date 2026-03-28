В Европе тоннами воруют батончики KitKat
AFP: в Европе своровали примерно 12 тонн батончиков KitKat
В Европе произошла крупная кража кондитерских изделий. Как сообщает AFP со ссылкой на компанию Nestle, злоумышленники похитили партию шоколадных батончиков KitKat общим весом около 12 тонн.
По данным телеканала CBS, инцидент произошел во время транспортировки груза. Аферисты угнали грузовой автомобиль, в котором находилось почти 413,8 тысячи батончиков.
Фура следовала с завода в Италии и направлялась в Польшу. В Nestle предупредили, что происшествие может привести к временному дефициту KitKat в розничных сетях.
