Шутку жителя Ингушетии о бомбе на борту самолета суд оценил реальным сроком
В Ставропольском крае вынесли приговор молодому человеку, признанному виновным в ложном сообщении о минировании в аэропорту Минеральных Вод. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ, инцидент произошел в августе 2025 года.
Во время предполетного обслуживания рейса в Москву бортпроводник сделал замечание пассажиру, потребовав убрать ручную кладь из прохода у аварийного выхода. В ответ 21-летний житель Ингушетии заявил, что в его сумке находится взрывчатка.
Экипаж незамедлительно вызвал полицию и кинолога. Специалисты тщательно обследовали воздушное судно, однако взрывоопасных предметов не обнаружили.
Суд признал нарушителя виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Согласно приговору, он проведет два года в колонии-поселении.
Читайте также: