Легендарный гольфист Тайгер Вудс попал в аварию с опрокидыванием автомобиля
Титулованный американский гольфист Тайгер Вудс стал участником ДТП в штате Флорида (CША), его автомобиль перевернулся. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местный офис шерифа.
Инцидент произошёл в Джупитер-Айленде. Известно, что спортсмен попал в аварию с последующим опрокидыванием машины, однако детали происшествия в полиции все еще не раскрыли. Подробности о состоянии спортсмена в материале также не приводятся.
Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за камней, брошенных на крышу гаража
Это не первое ДТП знаменитости: в феврале 2021 года Вудс серьёзно повредил ноги, когда его внедорожник несколько раз перевернулся недалеко от Лос-Анджелеса. Тогда спортсмену потребовалась операция, затем еще одна — в 2023 году. В последнее время 50-летний гольфист был сосредоточен на восстановлении своего здоровья после разрыва ахиллова сухожилия в марте прошлого года.
Ранее «Радио 1» передавало, что фигуристку Викторию Синицыну госпитализировали с раной ноги, которую она получила во время исполнения номера на московской арене «Навка».