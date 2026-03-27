«Постоянно операции»: друг рассказал о лечении Евгения Алдонина

Стало известно о состоянии Евгения Алдонина на фоне борьбы с раком
Евгений Алдонин (Фото: Instagram* / @evgeny_aldonin)

Евгений Алдонин продолжает борьбу с онкологическим заболеванием. О его состоянии рассказал близкий друг, Дмитрий Булыкин, передаёт StarHit.



По словам Булыкина, спортсмен проходит сложное лечение: ему регулярно проводят операции и курсы химиотерапии, что серьёзно влияет на общее самочувствие. Тем не менее Алдонин сохраняет боевой настрой и старается держаться.

Известно, что у футболиста диагностирован рак поджелудочной железы — одна из наиболее агрессивных форм онкологии, которая может долгое время протекать без явных симптомов. С болезнью он борется уже больше года, при этом долго не афишировал свой диагноз.

Софья Метелева

