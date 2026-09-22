Таможня Шереметьево изъяла у пассажира из Китая 965 серебряных украшений

22 сентября 2026, 11:22

Фото: пресс-служба ФТС России

Таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили в багаже 40-летнего иностранца, прибывшего из Гуанчжоу (Китай), почти одну тысячу серебряных украшений общей стоимостью пять миллионов рублей. Об этом информирует ФТС России.