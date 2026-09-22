Таможня Шереметьево изъяла у пассажира из Китая 965 серебряных украшений
Таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили в багаже 40-летнего иностранца, прибывшего из Гуанчжоу (Китай), почти одну тысячу серебряных украшений общей стоимостью пять миллионов рублей. Об этом информирует ФТС России.
Мужчина проходил через «зелёный» коридор. В ходе выборочного контроля сотрудники таможни остановили его и с помощью рентген-аппарата выявили в багаже 965 ювелирных изделий, упакованных в зип-пакеты. Нарушитель пояснил, что эти товары предназначены для личного пользования.
Экспертиза установила, что украшения изготовлены из серебра 925-й пробы со вставками из фианитов. Таможенники возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа до одного миллиона рублей.
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