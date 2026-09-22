В Ульяновской области разбился легкомоторный самолёт Х-32 «Бекас»
В Ульяновской области легкомоторный самолёт Х-32 «Бекас» совершил жёсткую посадку в поле и разбился. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в светлое время суток в Майнском районе, в окрестностях села Анненково-Лесное. Воздушное судно упало на открытом участке поля вдали от жилых построек, поэтому жертв и разрушений на земле удалось избежать.
Отмечается, что лёгкий многоцелевой самолёт выполнял химическую обработку полей. Пилот, находившийся за штурвалом, выжил, но пострадал при ударе о землю. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось об инциденте в Татарстане. Там легкомоторное воздушное судно упало в огород частного дома.
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