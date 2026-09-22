Туры россиян в Таиланд оказались под угрозой из-за роста заболеваемости COVID-19

22 сентября 2026, 10:16

Фото: Istock/Rattankun Thongbun

Россияне, которые уже оплатили отдых на тайландских курортах с октября по декабрь, начали получать предупреждения о возможных проблемах с поездкой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной стал рост числа заболевших COVID-19.