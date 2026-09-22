Туры россиян в Таиланд оказались под угрозой из-за роста заболеваемости COVID-19
Россияне, которые уже оплатили отдых на тайландских курортах с октября по декабрь, начали получать предупреждения о возможных проблемах с поездкой. Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной стал рост числа заболевших COVID-19.
Пока туры не отменяют, однако ситуация остаётся напряжённой и может измениться. Среди стран Азии туристам уже предлагают альтернативу — поехать во Вьетнам. Сейчас десятидневная путёвка на двоих в Таиланд стоит около 150 тысяч рублей.
С начала года в королевстве официально выявили 135,7 тысячи случаев COVID-19. Почти 65 тысяч из них приходятся на период с 9 августа по 8 сентября. Больше всего заболевших фиксируют в туристических зонах — в Паттайе, Бангкоке и на Пхукете. С начала года умерли 26 пациентов.
Тайские власти связывают рост заболеваемости с сезоном дождей. При этом ограничений для приезжающих нет: курорты, отели и туристические объекты работают в штатном режиме.
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