Россиянин швырнул новорожденного на пол после конфликта с матерью ребенка

Фото: iStock/Anastasiia Stiahailo
В Белгородской области 36-летний мужчина был задержан после того, как он швырнул новорожденного об пол во время ссоры с 22-летней матерью ребенка. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По информации канала, во время ссоры мужчина угрожал девушке расправой. Чтобы доказать свои слова, он схватил младенца, лежащего в колыбели, и бросил его на пол с силой.
Ребенка срочно доставили в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки. Мальчику была оказана необходимая медицинская помощь, он помещен в реанимацию.
На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а мужчина задержан. Известно, что ранее он уже имел судимость за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за уклонение от административного надзора.
Ранее стало известно, что в Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки
Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой
Трагедия в Саратове: пожар унес жизни трех человек, включая ребенка
Ребенка срочно доставили в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер, а также закрытый перелом руки. Мальчику была оказана необходимая медицинская помощь, он помещен в реанимацию.
На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а мужчина задержан. Известно, что ранее он уже имел судимость за незаконное приобретение и хранение наркотиков, а также за уклонение от административного надзора.
Ранее стало известно, что в Уфе произошел ужасный инцидент: в одной из квартир на пятом этаже дома в микрорайоне Сипайлово 51-летний Валерий устроил скандал со своей женой Региной, избил ее и выбросил с балкона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки
Сенатор Кентукки Джонни Тернер скончался после несчастного случая с газонокосилкой
Трагедия в Саратове: пожар унес жизни трех человек, включая ребенка
Дарья Осипова