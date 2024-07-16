Подняла футболку и ударила ножом: пермячка рассказала, как убила сына из-за долгов и спрятала тело в чемодан

Фото: istockphoto/fotoember
В Перми на улице Монастырской 12 июля возле мусорного контейнера в чемодане нашли труп мальчика. Спустя сутки силовики задержали подозреваемую — 34-летнюю мать убитого ребенка Ирину Шатову. В Ленинском районном суде Перми обвиняемой избрали меру пресечения. О том, почему россиянка убила собственного сына расскажет редакция «Радио 1».
В Перми нашли тело пятилетнего мальчика в чемодане
Труп мальчика в чемодане обнаружил мужчина без определенного места жительства. Произошло это ночью 12 июля в Ленинском районе Перми недалеко от мусорных баков. На теле ребенка он увидел колото-резаные раны и следы от удушья.
Фото: istockphoto/Miravision
Мать мальчика оказалась убийцей
Убийцей оказалась 34-летняя мать ребенка — Ирина Шатова. Подозреваемую задержали в Перми. Женщина пряталась в отеле «Жемчужина» на чердаке. Подозреваемая, идущая с черным чемоданом, внутри которого было тело мальчика, попала на нескольких камерах наблюдения в городе. Оперативники изучили её маршрут, начали розыск и задержали женщину. Шатова пыталась обмануть следователей. Она уверяла, что ребенка убили коллекторы. Ложь распознали на полиграфе.
Пермячка показала, как убивала ребенка
СУ СК России по Пермскому краю выложило видео следственного эксперимента на месте убийства. На нем женщина показала, как убивала своего сына. На кадрах видно, что мальчик лежал на диване в пижаме. Ирина Шатова подошла к нему, накинула на шею веревку и задушила. Потом она подняла его футболку и ножом нанесла три удара по телу.
Появилось видео с допросом матери мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми
Выглядела растерянной
Местная жительница Перми в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что видела, как задержанная выносила чемодан. По ее словам, было около двух часов ночи. У чемодана стали заедать колеса и она предложила свою помощь Шатовой, однако та отказалась.
«Мы предложили помощь, она растерялась, но от помощи отказалась. Сказала, что просто колесико заело и не едет, ну мы и пошли дальше. Она снова нас обогнала, и ушла. Мы еще подумали, что какая-то странная, выглядела растерянной, может поругалась с мужем или парнем и ушла из дома», — добавила она.
Почему женщина убила собственного сына
Ирина Шатова пошла на преступление из-за долгов. Женщина не работала. Официально она разведена.
«Долги — 3 000 000 рублей, ежемесячный заработок — 100 000 рублей, занимаюсь трейдингом на бирже», — рассказала Шатова.
По ее словам, каждый месяц она отдает по 98 000 рублей на погашение долгов. Женщина добавила, что недавно вложила деньги в ценные бумаги и все потеряла.
На основе анализа дневника женщины было установлено, что у нее была «психопатическая привязанность к ребенку». Ребенок не ходил в детский сад, школу, мать вместе с ним спала. Мальчик практически не оставался дома один.
Мать 9-летнего мальчика, чье тело нашли на помойке в Перми, обвиняют в убийстве
Преступница была веселой и приветливой
По словам знакомых, женщина была очень общительной, приветливой и веселой. Развод Шатовых прошел очень спокойно. Ребенка оба родителя сильно любили. Он часто ездил с ними за границу и был здоровым. Родители занимались спортом и вели здоровый образ жизни.
«Создавали впечатление крепкой и дружной семьи. Очень удивилась, что они развелись в конце 2023 года», — рассказала местная жительница.
Суд Перми заключил Ирину Шатову под стражу
Ленинский районный суд Перми заключил обвиняемую в убийстве девятилетнего сына под стражу сроком на 1 месяц 30 суток. Женщина восприняла эту информацию с отрешенным выражением лица. На судебном заседании на Шатовой было черное худи с белой надписью на английском. Которая переводится как — «Устала от <...> дерьма».
Жительницу Перми, которая убила своего сына и спрятала тело в чемодан, отправили в СИЗО
Читайте также:
Опубликованы кадры допроса подозреваемой в убийстве ребенка в Перми — видео
В Перми поймали подозреваемую в убийстве сына, труп которого нашли в чемодане
МВД распространило фото матери, подозреваемой в убийстве 9-летнего сына в Перми
Дарья Осипова