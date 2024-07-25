Родился ребенок с четырьмя ногами, четырьмя руками и двумя лицами

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В Индии родились редкие сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с четырьмя ногами, четырьмя руками и двумя лицами. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что ребенок родился в деревенской больнице, туда доставили беременную Раму Деви после начала схваток. Медики были шокированы, когда увидели младенца. Из его груди росли дополнительные пары конечностей, которые остались от его несформировавшегося близнеца. Ребенок умер через 5 часов.
Произошедшее стало неожиданностью для родителей, поскольку женщина проходила диагностику. Однако семья живет в сельской местности и не имеет доступа к качественной медицине. Роды прошли без осложнений, причины аномалии неизвестны.
Ранее после семичасовых родов в Калининграде у женщины начались сильные боли, а нога перестала работать. После родов у неё выявили некроз головки бедренной кости, несмотря на рекомендации врачей, она решила рожать самостоятельно.
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Произошедшее стало неожиданностью для родителей, поскольку женщина проходила диагностику. Однако семья живет в сельской местности и не имеет доступа к качественной медицине. Роды прошли без осложнений, причины аномалии неизвестны.
Ранее после семичасовых родов в Калининграде у женщины начались сильные боли, а нога перестала работать. После родов у неё выявили некроз головки бедренной кости, несмотря на рекомендации врачей, она решила рожать самостоятельно.
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Дарья Осипова