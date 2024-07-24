В Краснодаре женщина лишилась части мозга во время родов

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В Краснодаре местная жительница лишилась части мозга после сложностей во время кесарева сечения. Об этом пишет Kub Mash в Telegram.
Муж россиянки рассказал, что в январе 2022 года его супруга рожала ребенка в местной больнице. Акушер-гинеколог, встретившая его в роддоме, спросила, почему врачей не предупредили о высокой голосовой щели пациентки. Она рассказала о сложностях с интубацией, которую удалось провести только с помощью реаниматологов.
Как стало известно, женщине после операции могут говорить только три слова: «да», «нет» и «здравствуйте». У нее также частично парализована правая сторона тела. Муж россиянки пытается доказать вину врачей, которые отрицают свою причастность к осложнениям. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, пишет издание.
Ранее после семичасовых родов в Калининграде у женщины начались сильные боли, а нога перестала работать. После родов у неё выявили некроз головки бедренной кости, несмотря на рекомендации врачей, она решила рожать самостоятельно.
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«Через несколько дней женщину с ребенком выписали, однако дома ее ухудшилось состояние, и она впала в кому. По словам мужа, скорая помощь доставила ее в реанимацию только спустя два часа с момента вызова. Там женщине сделали трепанацию черепа и экстренно удалили часть левого полушария мозга. Пока находилась в коме, ей [также] удалили матку. И, соответственно, был некроз — сепсис шва послеоперационного после родов. Сейчас моя жена — инвалид первой группы», — рассказал муж пострадавшей.
Как стало известно, женщине после операции могут говорить только три слова: «да», «нет» и «здравствуйте». У нее также частично парализована правая сторона тела. Муж россиянки пытается доказать вину врачей, которые отрицают свою причастность к осложнениям. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, пишет издание.
Ранее после семичасовых родов в Калининграде у женщины начались сильные боли, а нога перестала работать. После родов у неё выявили некроз головки бедренной кости, несмотря на рекомендации врачей, она решила рожать самостоятельно.
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Мира Полтева