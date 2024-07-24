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В Подмосковье поймали домработницу, обокравшую квартиру нанимателя

24 июля 2024, 14:08
Фото: iStock/fotoember

Фото: iStock/fotoember

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Уроженку одной из стран ближнего зарубежья задержали полицейские Щёлкова по подозрению в квартирной краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявил местный житель. Он сообщил, что домработница украла у него из квартиры ювелирные украшения на общую сумму более 98 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Женщину, подозреваемую в совершении этого преступления, задержали. Против неё завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.



Ранее сообщалось, что в Магнитогорске задержали мужчину по подозрению в убийстве дочери. Тело девушки нашли в пакете, который достали из реки Урал. По данным следствия, мужчина задушил свою дочь, затем отнёс тело в гараж, где несколько раз ударил молотком по голове, потом упаковал останки в пакет, вывез на лодке на середину реки и бросил в воду.

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