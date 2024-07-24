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Медики приняли рак у мужчины за инфекцию и отправили его лечиться антибиотиками. Об этом пишет The Sun.
Впервые 44-летний мужчина по имени Даррелл заметил уплотнение на шее в 2020 году. Сообщается, что он сразу обратился за помощью в местную больницу, однако из-за пандемии врачи не стали проводить обследование. Они приняли новообразование за инфекцию и выписали больному рецепт на антибиотики, отправив его домой. Опухоль на шее не исчезла.
Мужчина обратился за медицинской помощью повторно, ему сделали УЗИ и биопсию. Согласно результатам обследования, опухоль оказалась синовиальной саркомой — редчайшим видом рака. Обычно он развивается в клетках вокруг сухожилий и суставов. Рак дал метастазы в легкие и мозг. Даррелл перенес радиотерапию под названием «Кибернож» и химиотерапию.
Сейчас заболевание находится на 4 стадии, но мужчина не отчаивается и старается наслаждаться каждым прожитым днем.
Ранее известный уругвайский певец Карлос Паравис ушёл из жизни на 57-м году жизни. В 2022 году Паравису поставили диагноз рак пищевода, что и стало причиной его смерти.
Недавно врачи-терапевты предположили, что признаком рака может быть чрезмерное потоотделение. Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев не согласился с таким утверждением, назвав его глупостью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мужчина обратился за медицинской помощью повторно, ему сделали УЗИ и биопсию. Согласно результатам обследования, опухоль оказалась синовиальной саркомой — редчайшим видом рака. Обычно он развивается в клетках вокруг сухожилий и суставов. Рак дал метастазы в легкие и мозг. Даррелл перенес радиотерапию под названием «Кибернож» и химиотерапию.
Сейчас заболевание находится на 4 стадии, но мужчина не отчаивается и старается наслаждаться каждым прожитым днем.
Ранее известный уругвайский певец Карлос Паравис ушёл из жизни на 57-м году жизни. В 2022 году Паравису поставили диагноз рак пищевода, что и стало причиной его смерти.
Недавно врачи-терапевты предположили, что признаком рака может быть чрезмерное потоотделение. Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев не согласился с таким утверждением, назвав его глупостью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова