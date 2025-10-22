В Липецкой области оштрафовали мужчину за «сатанистские» татуировки в соцсетях
Добринский районный суд Липецкой области признал 29-летнего Александра К. виновным в демонстрации экстремистской символики из-за фотографий его татуировок в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мужчину обвинили по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Установлено, что на разных снимках Александра находились татуировки с надписью «SATAN», пятиконечными звёздами, изображением головы животного с рогами, напоминающего козла, а также лица женщины с перевернутым крестом на лбу и пальцами во рту.
Эти символы суд отнёс к «Международному движению сатанистов», признанному экстремистским и запрещённому в июле 2025 года. Сам Александр признал вину, раскаялся и сообщил, что удалил фотографии. Суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.
