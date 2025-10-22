В Липецкой области оштрафовали мужчину за «сатанистские» татуировки в соцсетях

22 октября 2025, 10:59

Фото: iStock/sabthai

Добринский районный суд Липецкой области признал 29-летнего Александра К. виновным в демонстрации экстремистской символики из-за фотографий его татуировок в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».