Вся Америка рада: в Нью-Йорке убили главу страховой компании UnitedHealthcare, что известно, кто задержан, реакция общества

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Утром 4 декабря в США произошло необычное событие: в самом центре Нью-Йорка был застрелен глава страховой компании UnitedHealthcare, а его предполагаемого убийцу начали называть героем. Дело в том, что многие жители страны испытывают сильную ненависть к страховым компаниям, особенно к UnitedHealthcare. Они часто отказывают в выплатах или компенсируют лишь небольшую часть затрат. Подробности – в материале «Радио 1».
В Нью-Йорке убит глава страховой компании
50-летний бизнесмен был застрелен в Нью-Йорке 4 декабря утром, недалеко от гостиницы Hilton, где проходила конференция для инвесторов. Предварительно рассматривалась версия о том, что убийца решил отомстить директору компании за отказ в оплате лечения его родственника, что в итоге привело к смерти последнего.
Полиция сообщила, что на каждой найденной гильзе было написано по слову: «Deny», «Defend» и «Depose». Эти слова ссылаются на название книги «Delay Deny Defend» («Откладывать, отрицать, защищать»), подзаголовок которой гласит: «Почему страховые компании не выплачивают возмещения и что с этим можно сделать».
Личность убийцы
В США задержан Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве генерального директора одной из крупнейших страховых компаний UnitedHealthсare Брайана Томпсона. 26-летнего Манджоне арестовали после того, как сотрудник McDonald's заметил его за обедом и сообщил в полицию. Суд округа Блэр предъявил ему обвинения в хранении огнестрельного оружия и подделке документов.
Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщила, что при обыске у Манджоне нашли «призрачный пистолет» — огнестрельное оружие, собранное из деталей без серийного номера, что затрудняет его отслеживание. В обвинительном документе указано, что этот «пистолет-призрак» был изготовлен на 3D-принтере.
Кроме того, в его рюкзаке был найден манифест, написанный от руки, в котором Луиджи выражал критику в адрес медицинских компаний за то, что они ставят прибыль выше человеческих жизней. По всей видимости, он убил директора страховой компании из-за смерти своих родственников, которым было отказано в лечении: бабушка скончалась в 2013 году, а дедушка — в 2017.
Установлено, что Луиджи Манджони с отличием окончил школу с высокими академическими достижениями и получил несколько дипломов в области информационных технологий. Также он основал небольшую студию по разработке видеоигр. Например, на его странице GitHub указано, что он участвовал в разработке игры Civilization VI, устранив более 300 ошибок.
В интернете также был найден профиль Луиджи на Goodreads, где он оставил комментарий к манифесту Унабомбера. В своем отзыве он написал: «Когда все остальные способы общения оказываются безуспешными, насилие становится необходимым для выживания».
В день убийства парень всё время носил маску, но снял её, чтобы пофлиртовать с сотрудницей хостела.
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Реакция американцев на убийство
Общественность все больше восхищается киллером, в то время как ресторан «Макдональдс», где его задержали, получает множество негативных отзывов от пользователей, которые утверждают, что там «повсюду крысы», намекая на работников заведения.
Кроме того, после ареста на его YouTube-канале появилось видео под названием «The Truth» с таймером обратного отчета. В нём говорилось: «Если вы видите это – значит, меня уже поймали». Также в видео упоминалось, что 11 декабря «что-то произойдет». Аккаунт и видео впоследствии были удалены с платформы за нарушение правил.
Компания UnitedHealthcare: что известно
В UnitedHealth Group трудится свыше 100 тысяч сотрудников по всей территории США. Компания занимает четвертую позицию в рейтинге Fortune 500.
Ее деятельность охватывает четыре ключевых направления: медицинское страхование, доставка и управление медицинским оборудованием, разработка программного обеспечения для здравоохранения, анализ данных и консалтинговые услуги, а также управление фармацевтическими льготами и другими фармацевтическими услугами.
По итогам 2023 года UnitedHealth Group заняла первое место по выручке среди всех компаний в сфере здравоохранения в США. Брайан Томпсон проработал в UnitedHealthcare около 20 лет и стал генеральным директором страхового подразделения компании в 2021 году.
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Анастасия Хохлова