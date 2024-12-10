Вся Америка рада: в Нью-Йорке убили главу страховой компании UnitedHealthcare, что известно, кто задержан, реакция общества

Утром 4 декабря в США произошло необычное событие: в самом центре Нью-Йорка был застрелен глава страховой компании UnitedHealthcare, а его предполагаемого убийцу начали называть героем. Дело в том, что многие жители страны испытывают сильную ненависть к страховым компаниям, особенно к UnitedHealthcare. Они часто отказывают в выплатах или компенсируют лишь небольшую часть затрат. Подробности – в материале «Радио 1».