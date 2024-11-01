Миллион в месяц, чтобы не забирать дочь: родители 6-летней девочки из Москвы с рождения держали ее в больнице

В 2019 году в СМИ появилась шокирующая история о девочке по имени Саша, которая провела первые шесть лет своей жизни в стенах больницы. «Узницей» медицинского учреждения девочка стала не из-за состояния здоровья. Виной тому – прихоть родителей. Подробности читайте в материале «Радио 1».