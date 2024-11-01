Миллион в месяц, чтобы не забирать дочь: родители 6-летней девочки из Москвы с рождения держали ее в больнице

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В 2019 году в СМИ появилась шокирующая история о девочке по имени Саша, которая провела первые шесть лет своей жизни в стенах больницы. «Узницей» медицинского учреждения девочка стала не из-за состояния здоровья. Виной тому – прихоть родителей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
История шестилетней Саши
Саша родилась сильно недоношенной, и врачи Перинатального медицинского центра «Мать и дитя» успешно выходили ее и выписали домой. Однако вскоре мать девочки Татьяна вернула ребенка обратно, утверждая, что у нее возникают проблемы с дыханием. С тех пор Саша больше не покидала столичную больницу. Родители оплачивали отдельную палату, медицинские услуги и няню, что обходилось им в один миллион рублей ежемесячно.
Врачи, получая солидное вознаграждение, выписывать девочку не спешили, но и родители, навязывающие дочери то, что она серьезно больна, не стремились забрать малышку домой. Так, Саша провела в стенах больницы шесть лет.
В декабре 2019 года о ситуации с Сашей узнали сотрудники фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам». В отношении родителей девочки была проведена проверка. Оказалось, что причин содержать ребенка в больнице все это время не было.
Больничная палата 6-летней Саши (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)
Влиятельный отец и религиозная бабушка
В первые два года родители не позволяли бабушкам и дедушкам видеться с девочкой. Знакомая матери Юрия Зинкина рассказала «Комсомолке», что Татьяна была убеждена, будто Саша на грани смерти, у нее не функционируют внутренние органы и отсутствует ствол головного мозга. Она использовала сложные медицинские термины, что производило впечатление на окружающих. Родители готовились к худшему, даже приобрели место на кладбище для дочери. В результате бабушки и дедушки смогли увидеть внучку только когда ей исполнилось два года. Они были шокированы, увидев, что девочка выглядит совершенно здоровой.
Неясно, какое влияние оказывали на медицинский персонал родители Саши, но оно однозначно было, уверены волонтеры.
Известно, что мать Саши нигде не работала. Об отце известно только то, что он является выпускником Финансовой академии при правительстве и в 90-е годы вместе с товарищами создал ООО «Эко-Бюро», которое сначала занималось туризмом, а затем переключилось на более прибыльный бизнес — перевод денег за границу.
Лишение родительских прав
Саша в приемной семье (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)
После огласки в СМИ и ряда проверок в отношении семьи, в 2022 году родителей девочки официально лишили родительских прав. Теперь она растет в доброжелательной и домашней обстановке в приемной семье.
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