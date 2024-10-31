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10-летняя Ира принимала все как должное: Мать сделала из дочери живую игрушку для педофилов

Фото: istock / Nadezhda1906

Фото: istock / Nadezhda1906

25 мая 1983 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области без вести пропала девятилетняя Ира Корнева. Вместе с ней исчезла ее подруга, двенадцатилетняя Галя Конина.
Обеспокоенные родители обратились в милицию с просьбой найти девочек. Началось розыскное дело, но всё, что удалось выяснить: подруги играли в классики, когда к ним подошёл какой-то неизвестный человек со шрамом на лице и увёл их в неизвестном направлении. В материале «Радио 1» расскажем, как человеческая жестокость и эгоизм лишили жизней невинных детей.

Убили на глазах подруги

Пропажа школьниц стала чрезвычайным событием для города. Существовало несколько версий, но никто даже не представлял, что правда окажется насколько страшной.



Спустя четверо суток поиска, девочек по невероятной случайности нашел сторож комбината общепита. Мужчина обошел свалку на территории предприятия и обнаружил тела.

Вскоре выяснилось, что девочки были убиты ножом. Оказалось, что старшую Галю лишили жизни на глазах Иры, на ее подошве осталась кровь Гали. Обеих школьниц изнасиловали перед смертью, нижние части их тел были сильно повреждены.

Рабство «на виду»

Ужасающий вывод сделал судмедэксперт — девочек больше года держали в сексуальном рабстве. Что удивительно, они все это время были на виду: посещали уроки, школу не прогуливали. Только были довольно замкнуты. Преподаватели рассказывали, что совсем юные девочки могли изредка пользоваться косметикой. Кроме того, младшая Ира последнее время нехорошо себя чувствовала, но ее родители не придавали этому значения.

Фото: istock / undrey

В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый за кражу и подделку документов Виктор Неёлов со шрамом на лице. Один из свидетелей видел, как Неёлов посадил девочек в какой-то автомобиль. Однако выяснить, где конкретно произошло убийство, не удалось, поскольку школьниц могли увезти в соседние населенные пункты.

Злополучный сосед

Круг поисков расширился, и оперативники вышли на жителя одной из коммунальных квартир Лодейного Поля Владимира Фомина. Мужчина год назад соседствовал с Ирой по жилищу. Позже мать и отчим девочки получили квартиру и переехали. Отметим, что Фомин был ранее трижды судим, в том числе, за совращение малолетних.

Подозреваемого задержали, но он отказывался признавать, что видел девочек. Его выдала простая деталь: преступник пытался скрыть следы крови с одежды с помощью морилки, но вещество, напротив, послужило консервантом для биоматериала.

Шокирующие факты

Через несколько дней был обнаружен мужчина, показавшийся в селе местной жительнице в обнаженном виде.

40-летний Сергей Мякишев, работающий сапожником быткомбината, незадолго до пропажи школьниц он предлагал своему товарищу найти для него за деньги бездомного и беззащитного мальчика, которого он бы превратил в раба.

В ходе допросов Мякишев признался, что не участвовал в преступлении, но знает, где оно произошло. Только так он водил следствие за нос, ведь ни одного следа на месте не обнаружили. Спустя время психиатры смогли его расколоть — бывший уголовник заявил, что существует секретный клуб извращенцев. В него, помимо зэков, входил действующий милиционер, а заказ на убийство дала мать Иры Валентина Корнева.
Фото: istock / Stivog

Омерзительный клубок из людского эгоизма, низости, предательства постепенно стал распутываться.

Ужасающее поведение матери

Валентина работала буфетчицей в кафе «Берёзка». Домой возвращалась ближе к ночи, частенько пьяная — женщина пыталась устроить личную жизнь. К несчастью, соседом семьи по коммуналке оказался уголовник Фомин, имевший неадекватный интерес к несовершеннолетним. Однажды, когда родительницы не было дома, он изнасиловал 8-летнюю Иру. Когда мать застала это, Фомин пригрозил, что расстроит будущую свадьбу с сотрудником милиции и ей лучше «не шуметь».

Спустя время новый супруг женщины, отчим Иры, вернулся домой пьяным. Фомин буквально подложил ребенка под него и пригрозил рассказать все на службе и заставил его молчать.

Валентина поняла, что не только сосед издевается над ребенком, но и ее новый муж. Но «отношения» оказались ей важнее дочери. Она могла вывести извращенцев на чистую воду, но решила промолчать.
Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»
Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»

Клуб педофилов

Вскоре Фомин создал клуб педофилов, где брал деньги за визит. Сломав психику маленькой Иры, которая принимала все происходящее как должное, негодяй заставил ее привести подругу Галю. Девочку также втянули в отвратительные действия.

Трагическая история подошла к концу, когда от регулярных изнасилований Ира заболела и ее мать стала заказчицей преступления — велела компании избавиться от дочки и ее подруги, чтобы сохранить тайну и свою новую семью.

В результате Фомина и Мякишева расстреляли, отчима приговорили к 15 годам, членов клуба к 10 годам. Мать получила всего 9 лет, поскольку у неё был маленький ребёнок.
Фото: istock / Rafa Jodar

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Военный блогер Гузенко с позывным «Тринадцатый» заболел в СИЗО
31 октября 2024, 16:15

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Военный блогер Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый», арестованный на два месяца, заболел в СИЗО. У обострился отит. Об этом пишет Shot.
Напомним, 7 октября суд заключил Гузенко под стражу сроком на два месяца. Его задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.

По данным издания, у «Тринадцатого» воспалилось ухо. Его мучили сильнейшие боли, пока его товарищи не передали через адвоката лекарства.

Друг военкора также рассказал, что Гузенко страдает тяжелой формой язвы и часто открывается кровотечение. При этом воеэксперт не падает духом. Оказалось, что и сокамерники, и сотрудники изолятора знакомы с его деятельностью и относятся к нему хорошо. Тем не менее Гузенко просит разрешить заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения спецоперации.

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Машину олимпийской чемпионкии по фехтованию Егорян разбили бутылками
31 октября 2024, 15:59

Фото: iStock/conejota

Машина двухкратной олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян была разбита неизвестными. Егорян надеется, что виновники вскоре будут найдены.
Бутылки упали на машину 30 октября 2024 года. Транспортное средство сильно пострадало, однако виноватые пока неизвестны.

«Из окна какой-то квартиры, но не моего дома, а другого, рядом с которым находилась моя машина, были выброшены бутылки с водкой и коньяком. Пострадала моя машина и автомобиль ещё одной девушки, который находился рядом», — делится своей бедой Егорян.
Об этом сообщают РИА Новости.

Олимпийская чемпионка считает, что в ее машину попали случайно. Но это не значит, что можно понять и простить людей, которые совершают столь дикие поступки.

Егорян уже написала заявление в полицию, и другой девушке посоветовала сделать то же самое. Оба заявления были приняты.

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#автомобиль
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#машина
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Курьер маркетплейса начал преследовать клиентку после доставки посылки
Курьер начал преследовать клиентку после доставки посылки в Казани
31 октября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/blinow61

В Казани в одном из маркетплейсов произошел инцидент. Курьер, доставивший посылку клиентке, начал преследовать ее после завершения заказа. Девушка, получившая товар, была удивлена, когда на ее номер начали поступать сообщения с предложениями встретиться. Об этом информирует «‎РЕН ТВ».
После того как девушка отказалась от встречи, курьер начал создавать фейковые страницы в социальных сетях от ее имени, предлагая интим-услуги. Вскоре к ней стали обращаться «клиенты».

Пострадавшая и ее адвокат уже обратились в курьерскую службу с требованием разобраться в ситуации, однако получили лишь формальный ответ. В настоящее время они готовят заявление в полицию с просьбой привлечь курьера к ответственности.

Ранее стало известно, во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей.

До этого сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девушка
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Виновник побега 6 заключенных: сотруднику колонии в Липецкой области предъявили обвинения
Замглавы липецкой ИК-2 обвинили в халатности после побега заключенных
31 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

После побега шести заключенных начальнику липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности.
Несоблюдение должностных обязанностей обвиняемого позволило заключенным часто оставлять рабочие места и передвигаться по территории колонии без ограничений.

Следствие полагает, что заключенные готовили подкоп из колонии с июня. Они оставляли рабочие места небольшими группами, вместе шли в заброшенный цех и постепенно копали тоннель, через который будет совершен побег.

«По данным следствия, обвиняемый, обязанный контролировать деятельность структурного подразделения и подчиненных ему сотрудников, обеспечивающих выполнение требований внутреннего распорядка на режимном объекте и соблюдение осужденными пропускного режима, халатно отнесся к исполнению должностных обязанностей», — сообщает управление Следственного комитета по региону.
Рассматривается вопрос отстранения обвиняемого от текущей должности пока идет предварительное следствие.

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#губернатор
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МЧС: имеется угроза частичного обрушения дома в Черкесске, где взорвался газ
31 октября 2024, 15:40

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Присутствует угроза частичного обрушения дома в Черкесске, где взорвался газ, проинформировал телеканал «Россия 24», ссылаясь на замначальника ГУМЧС РФ по региону Антона Шахбазяна.
«Имеется угроза частичного обрушения, так как плиты нависают. Что касаемо всего дома, то есть именно двух подъездов, которые пострадали, здесь можно будет сказать только после проведения экспертизы, которая уже назначена. И она будет непосредственно проведена после проведения разбора завалов», — прокомментировал представитель ведомства.
По последней информации регионального ГУМЧС, взрыв газа унес жизни пяти человек.

Инцидент произошел 31 октября, предположительно, был хлопок бытового газа. Начато расследование.

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Shot: дети устроили пожар в некрасовской высотке в Москве
31 октября 2024, 15:23

Фото: istockphoto/photovs

Пожар в высотке столичной Некрасовки устроили дети, пишет Shot. Журналисты уточнили, что вспыхнуло масло, выплеснутое на сковородку. Один ребенок госпитализирован, добавили авторы канала.
Все случилось примерно полчаса назад, когда ребята 11 и 12 лет решили приготовить еду. У ребенка ожоги лица, рук и ног. Также пламя перекинулось на потолок и мебель.

Дети смогли эвакуироваться самостоятельно, после чего пострадавшего увезли к медикам. Выгорело примерно десять квадратов натяжного потолка, мебель повреждена, пламя в настоящий момент ликвидировали.

Ранее сообщалось, что произошло в Бурятии. В результате инцидента задержан мужчина. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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#мир
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#россия
#пожар
#дети
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В Бурятии мужчина пытался похитить ребенка и стрелял в полицейских
В Бурятии полиция задержала мужчину, который пытался украсть девочку
31 октября 2024, 15:11

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Бурятии силовики задержали мужчину, который пытался украсть ребенка и открыл огонь по полицейским. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Вечером 30 октября фигурант дела преследовал несовершеннолетнюю девочку, после чего схватил ее за руку и попытался насильно посадить к себе в автомобиль. Школьница начала кричать, ей удалось вырваться и убежать.

Девочка рассказала обо всем родителям, которые обратились в правоохранительные органы. Через некоторое время силовики вышли на след преступника, но во время задержания мужчина несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия, а затем скрылся. Спустя несколько часов он был пойман.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статьям 30, 126 ​УК РФ.

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В ходе рейда в Ленобласти у цыган нашли наркотики, оружие и 15 млн рублей
31 октября 2024, 14:51

Фото: iStock/Motortion

Во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает «Лента.ru».
«Мужчин задержали в результате проведения масштабного антинаркотического рейда в Гатчинском районе. В ночь на 30 октября были организованы десятки обысков на основании уголовных дел, расследуемых антинаркотическим подразделением полиции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в деревне Новосиверская в частном доме силовики нашли оборудование для изготовления синтетических наркотиков. Также было найдено несколько килограммов неизвестного вещества, похожего на наркотик, его отправили на экспертизу.

Кроме того, в доме обнаружили незарегистрированное охотничье ружье, два травматических пистолета и 15 миллионов рублей. Всего силовики задержали 50 человек. Всех их поставили на воинский учет после проверки на употребление наркотиков и взятия ДНК и отпечатков пальцев.

При этом в результате рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили автомобили фигурантов. 15 машин попали под подозрение в подделке номерных агрегатов. Транспортные средства изъяли и поместили на спецстоянку.

По данным полиции, подобные мероприятия направлены на декриминализацию представителей цыганских общин.

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Бросившая ребенка на крыльцо детсада мигрантка в Подмосковье попала на видео
31 октября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/shironosov

Мигрантка, бросившая ребенка на крыльцо детсада в Подмосковье, попала на видео. Кадры опубликовал «Царьград». На них видно, что женщина буквально тащит двоих дошколят, а детские ноги волочатся при этом по асфальту.
Затем она кладет одного ребенка на ступеньки детсада, второго злоумышленница бросила на площадку, которая перед входом в здание.
По информации журналистов, воспитательница прибыла в РФ из Узбекистана и работала без патента, то есть нелегально. По факту инцидента в деревне Голубое начато уголовное производство.

Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем в Башкортостане. Речь идет о противоправных действиях в отношении ребенка.

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