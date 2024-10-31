10-летняя Ира принимала все как должное: Мать сделала из дочери живую игрушку для педофилов

Фото: istock / Nadezhda1906
25 мая 1983 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области без вести пропала девятилетняя Ира Корнева. Вместе с ней исчезла ее подруга, двенадцатилетняя Галя Конина.
Обеспокоенные родители обратились в милицию с просьбой найти девочек. Началось розыскное дело, но всё, что удалось выяснить: подруги играли в классики, когда к ним подошёл какой-то неизвестный человек со шрамом на лице и увёл их в неизвестном направлении. В материале «Радио 1» расскажем, как человеческая жестокость и эгоизм лишили жизней невинных детей.
Спустя четверо суток поиска, девочек по невероятной случайности нашел сторож комбината общепита. Мужчина обошел свалку на территории предприятия и обнаружил тела.
Вскоре выяснилось, что девочки были убиты ножом. Оказалось, что старшую Галю лишили жизни на глазах Иры, на ее подошве осталась кровь Гали. Обеих школьниц изнасиловали перед смертью, нижние части их тел были сильно повреждены.
Фото: istock / undrey
В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый за кражу и подделку документов Виктор Неёлов со шрамом на лице. Один из свидетелей видел, как Неёлов посадил девочек в какой-то автомобиль. Однако выяснить, где конкретно произошло убийство, не удалось, поскольку школьниц могли увезти в соседние населенные пункты.
Подозреваемого задержали, но он отказывался признавать, что видел девочек. Его выдала простая деталь: преступник пытался скрыть следы крови с одежды с помощью морилки, но вещество, напротив, послужило консервантом для биоматериала.
40-летний Сергей Мякишев, работающий сапожником быткомбината, незадолго до пропажи школьниц он предлагал своему товарищу найти для него за деньги бездомного и беззащитного мальчика, которого он бы превратил в раба.
В ходе допросов Мякишев признался, что не участвовал в преступлении, но знает, где оно произошло. Только так он водил следствие за нос, ведь ни одного следа на месте не обнаружили. Спустя время психиатры смогли его расколоть — бывший уголовник заявил, что существует секретный клуб извращенцев. В него, помимо зэков, входил действующий милиционер, а заказ на убийство дала мать Иры Валентина Корнева.
Фото: istock / Stivog
Омерзительный клубок из людского эгоизма, низости, предательства постепенно стал распутываться.
Спустя время новый супруг женщины, отчим Иры, вернулся домой пьяным. Фомин буквально подложил ребенка под него и пригрозил рассказать все на службе и заставил его молчать.
Валентина поняла, что не только сосед издевается над ребенком, но и ее новый муж. Но «отношения» оказались ей важнее дочери. Она могла вывести извращенцев на чистую воду, но решила промолчать.
Трагическая история подошла к концу, когда от регулярных изнасилований Ира заболела и ее мать стала заказчицей преступления — велела компании избавиться от дочки и ее подруги, чтобы сохранить тайну и свою новую семью.
В результате Фомина и Мякишева расстреляли, отчима приговорили к 15 годам, членов клуба к 10 годам. Мать получила всего 9 лет, поскольку у неё был маленький ребёнок.
Фото: istock / Rafa Jodar
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Убили на глазах подругиПропажа школьниц стала чрезвычайным событием для города. Существовало несколько версий, но никто даже не представлял, что правда окажется насколько страшной.
Спустя четверо суток поиска, девочек по невероятной случайности нашел сторож комбината общепита. Мужчина обошел свалку на территории предприятия и обнаружил тела.
Вскоре выяснилось, что девочки были убиты ножом. Оказалось, что старшую Галю лишили жизни на глазах Иры, на ее подошве осталась кровь Гали. Обеих школьниц изнасиловали перед смертью, нижние части их тел были сильно повреждены.
Рабство «на виду»Ужасающий вывод сделал судмедэксперт — девочек больше года держали в сексуальном рабстве. Что удивительно, они все это время были на виду: посещали уроки, школу не прогуливали. Только были довольно замкнуты. Преподаватели рассказывали, что совсем юные девочки могли изредка пользоваться косметикой. Кроме того, младшая Ира последнее время нехорошо себя чувствовала, но ее родители не придавали этому значения.
Фото: istock / undrey
В поле зрения правоохранителей попал ранее судимый за кражу и подделку документов Виктор Неёлов со шрамом на лице. Один из свидетелей видел, как Неёлов посадил девочек в какой-то автомобиль. Однако выяснить, где конкретно произошло убийство, не удалось, поскольку школьниц могли увезти в соседние населенные пункты.
Злополучный соседКруг поисков расширился, и оперативники вышли на жителя одной из коммунальных квартир Лодейного Поля Владимира Фомина. Мужчина год назад соседствовал с Ирой по жилищу. Позже мать и отчим девочки получили квартиру и переехали. Отметим, что Фомин был ранее трижды судим, в том числе, за совращение малолетних.
Подозреваемого задержали, но он отказывался признавать, что видел девочек. Его выдала простая деталь: преступник пытался скрыть следы крови с одежды с помощью морилки, но вещество, напротив, послужило консервантом для биоматериала.
Шокирующие фактыЧерез несколько дней был обнаружен мужчина, показавшийся в селе местной жительнице в обнаженном виде.
40-летний Сергей Мякишев, работающий сапожником быткомбината, незадолго до пропажи школьниц он предлагал своему товарищу найти для него за деньги бездомного и беззащитного мальчика, которого он бы превратил в раба.
В ходе допросов Мякишев признался, что не участвовал в преступлении, но знает, где оно произошло. Только так он водил следствие за нос, ведь ни одного следа на месте не обнаружили. Спустя время психиатры смогли его расколоть — бывший уголовник заявил, что существует секретный клуб извращенцев. В него, помимо зэков, входил действующий милиционер, а заказ на убийство дала мать Иры Валентина Корнева.
Фото: istock / Stivog
Омерзительный клубок из людского эгоизма, низости, предательства постепенно стал распутываться.
Ужасающее поведение материВалентина работала буфетчицей в кафе «Берёзка». Домой возвращалась ближе к ночи, частенько пьяная — женщина пыталась устроить личную жизнь. К несчастью, соседом семьи по коммуналке оказался уголовник Фомин, имевший неадекватный интерес к несовершеннолетним. Однажды, когда родительницы не было дома, он изнасиловал 8-летнюю Иру. Когда мать застала это, Фомин пригрозил, что расстроит будущую свадьбу с сотрудником милиции и ей лучше «не шуметь».
Спустя время новый супруг женщины, отчим Иры, вернулся домой пьяным. Фомин буквально подложил ребенка под него и пригрозил рассказать все на службе и заставил его молчать.
Валентина поняла, что не только сосед издевается над ребенком, но и ее новый муж. Но «отношения» оказались ей важнее дочери. Она могла вывести извращенцев на чистую воду, но решила промолчать.
Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»
Клуб педофиловВскоре Фомин создал клуб педофилов, где брал деньги за визит. Сломав психику маленькой Иры, которая принимала все происходящее как должное, негодяй заставил ее привести подругу Галю. Девочку также втянули в отвратительные действия.
Трагическая история подошла к концу, когда от регулярных изнасилований Ира заболела и ее мать стала заказчицей преступления — велела компании избавиться от дочки и ее подруги, чтобы сохранить тайну и свою новую семью.
В результате Фомина и Мякишева расстреляли, отчима приговорили к 15 годам, членов клуба к 10 годам. Мать получила всего 9 лет, поскольку у неё был маленький ребёнок.
Фото: istock / Rafa Jodar
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Алина Юрчак