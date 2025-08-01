Вооружённый мачете житель Камчатки устроил пожар, сопротивляясь полиции

01 августа 2025, 15:18

На Камчатке задержали жителя с мачете, которого искали несколько дней

Фото: iStock/Dzurag

На Камчатке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разыскиваемого несколько дней за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщает «Новости Камчатки».