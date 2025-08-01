Вооружённый мачете житель Камчатки устроил пожар, сопротивляясь полиции
На Камчатке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, разыскиваемого несколько дней за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщает «Новости Камчатки».
Мужчина был вооружён мачете и, по неподтверждённым данным, может быть причастен к серии убийств, совершённых в Петропавловске-Камчатском.
Уточняется, что задержанный находился в розыске и ранее уже попадал в поле зрения полиции по подозрению в особо тяжких преступлениях.
При попытке задержания подозреваемый оказал активное сопротивление, размахивая бутылкой с зажигательной смесью и выкрикивая угрозы в адрес правоохранителей. В результате произошло возгорание, которое полицейские оперативно потушили.
Применив силу, сотрудники полиции всё же смогли задержать нарушителя, после чего его доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.
Следственные органы начали проверку. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела и мере пресечения для задержанного.
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