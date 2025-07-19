Грузовик с детьми в кузове перевернулся в Гунибском районе Дагестана

19 июля 2025, 18:57

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Грузовик с детьми в кузове перевернулся в Гунибском районе Республики Дагестан. Об этом в субботу, 19 июля, проинформировали в региональном СУСК.





Уточняется, что пострадавшему водителю и малолетним пассажирам сейчас оказывают медицинскую помощь. Правоохранители организовали проверку по факту инцидента.





«По предварительным сведениям, 19 июля 2025 года на автодороге в районе села Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми», — сказано в публикации ведомства.

