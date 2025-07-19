Родители хотели принести в жертву ребенка, «одержимого демонами»
В Испании задержали супругов из Франции, которые пытались принести в жертву своего пятилетнего сына. Об этом пишет марокканская газета Morocco World News.
Тревогу забил знакомый семьи, который рассказал, что отец мальчика считал его одержимым демонами. По его словам, пара планировала совершить ритуал в пустыне Сахара.
Правоохранители поймали нерадивых родителей в городе Альхесирас, где они собирались отправиться на пароме в Танжер, Марокко. В итоге их обвинили в преступном сговоре, а также ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Адвокат супругов заявил, что они никогда не намеревались причинять вред собственному ребенку. Однако представитель мальчика утверждает, что поведение родителей вызывает серьезные опасения.
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