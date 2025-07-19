Родители хотели принести в жертву ребенка, «одержимого демонами»

19 июля 2025, 17:47

В Испании задержали родителей, которые хотели принести пятилетнего сына в жертву

Фото: iStock/Vagengeym_Elena

В Испании задержали супругов из Франции, которые пытались принести в жертву своего пятилетнего сына. Об этом пишет марокканская газета Morocco World News.