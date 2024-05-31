Установлена личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте в Новороссийске

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Полиция установила личность мужчины, который шлепнул девочку в лифте многоэтажного дома Новороссийска, пишет РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, материалы переданы в Следственный комитет России.
Незадолго до этого в социальных сетях появились кадры, где мужчина шлепает по ягодицам выходящую из лифта девочку.
Как сообщает краевое ГУМВД, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту публикации.
Ранее сообщалось, что мужчина проломил голову мальчику в районе Парнас в Петербурге. Конфликт произошел из-за того, что подросток сбил ребенка, нанеся ему ссадины.
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Незадолго до этого в социальных сетях появились кадры, где мужчина шлепает по ягодицам выходящую из лифта девочку.
Как сообщает краевое ГУМВД, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту публикации.
Ранее сообщалось, что мужчина проломил голову мальчику в районе Парнас в Петербурге. Конфликт произошел из-за того, что подросток сбил ребенка, нанеся ему ссадины.
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Алёна Самарева