Установлена личность мужчины, шлепнувшего девочку в лифте в Новороссийске

Во Франции полицейские арестовали 18-летнего уроженца Чечни, готовившего теракт на футбольных матчах, которые пройдут в рамках Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на данные МВД страны.