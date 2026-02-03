В подмосковном Одинцово произошла ужасная трагедия с маленькой девочкой

03 февраля 2026, 10:50

Четырехлетняя девочка погибла в квартире в подмосковном Одинцово

Фото: iStock/rootstocks

В подмосковном Одинцово произошла ужасная трагедия. Четырехлетняя девочка погибла в своей квартире. По словам матери, ребенок бегал по дому и споткнулся, упав на порог. Удар о пол стал фатальным. Об этом пишет Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».