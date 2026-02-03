В подмосковном Одинцово произошла ужасная трагедия с маленькой девочкой
В подмосковном Одинцово произошла ужасная трагедия. Четырехлетняя девочка погибла в своей квартире. По словам матери, ребенок бегал по дому и споткнулся, упав на порог. Удар о пол стал фатальным. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Согласно предварительным данным, у малышки обнаружили ушибы на теле. Это наводит на мысль, что отец мог неоднократно применять физическую силу к ребенку. Следственные органы начали проверку обстоятельств случившегося. Местные жители шокированы инцидентом и выражают соболезнования.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали троих мужчин, которые под видом полицейских ограбили местного жителя. Инцидент произошел на Профсоюзной улице, где злоумышленники встретили потерпевшего в подъезде.
