Родители морили сына голодом, били, сажали на цепь, а затем заморозили

22 сентября 2026, 12:27

В США семья заморила голодом мальчика, после чего спрятала тело в морозилке

Фото: Istock/Elena Slepitskaya

В США родителей и бабушку обвиняют в пытках и истязаниях восьмилетнего ребёнка. Как сообщает The Mirror, инцидент произошёл в штате Калифорния.