Родители морили сына голодом, били, сажали на цепь, а затем заморозили
В США родителей и бабушку обвиняют в пытках и истязаниях восьмилетнего ребёнка. Как сообщает The Mirror, инцидент произошёл в штате Калифорния.
Мальчик к своему возрасту весил около 90 килограммов. Он любил есть по ночам и прятал еду в подушках дивана. Вместе с бабушкой мать и отец в последние месяцы жизни ребёнка морили его голодом. Помимо этого, родственники били его и сажали на цепь.
Как утверждает один из свидетелей, в октябре прошлого года мать очень сильно ударила сына, тот рухнул на пол и ударился головой. Это так напугало семью, что они предположили худшее и побоялись звонить в экстренные службы.
В итоге родные занесли мальчика в дом, обернули его пищевой пленкой и положили в морозильную камеру. Спустя некоторое время тело ребёнка нашли. Семье уже предъявили обвинения.
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