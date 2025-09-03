«Родители нас отмажут»: Российские подростки расстреляли семью из-за замечания
В Симферополе произошёл жестокий инцидент с применением огнестрельного оружия. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», конфликт возник между компанией подростков и семьёй местных жителей в одном из магазинов на улице Бородина.
Со слов пострадавших, один из молодых людей начал вести себя агрессивно и приставать к ним. После просьбы уйти и прекратить недостойное поведение, в ситуацию вмешались его друзья. В ходе ссоры один из подростков достал пистолет и открыл стрельбу.
Парень, прикрывший девушку, был ранен тремя выстрелами в голову, другой мужчина — двумя в грудь. Пострадавшие попытались укрыться в магазине, но нападавшие стали выламывать дверь. Прохожие вызвали полицию и скорую. Подростки, уходя, хвастались, что их «родители отмажут».
Раненым оказали помощь, одному прооперировали голову. Пострадавшие утверждают, что полиция не задержала никого и не изъяла записи с камер. Заявление принято, проводится проверка.
