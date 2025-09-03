«Родители нас отмажут»: Российские подростки расстреляли семью из-за замечания

03 сентября 2025, 10:56

В Симферополе подростки открыли стрельбу по людям в ответ на замечание

Фото: Istock/Elena Esich

В Симферополе произошёл жестокий инцидент с применением огнестрельного оружия. Как сообщает Telegram-канал «Mash на волне», конфликт возник между компанией подростков и семьёй местных жителей в одном из магазинов на улице Бородина.