Родители обнаружили мертвую 16-летнюю школьницу в челябинском поселке Воронино

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Тело 16-летней девушки нашли в хозяйственной постройке одного из домов поселка Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило URA.RU, ссылаясь на источник в региональных правоохранительных органах. Уточняется, что трагедия случилась в минувший понедельник, 1 июля.
«Тело девушки обнаружили родители в одной из построек во дворе дома. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)», — сообщили журналистам.
Стражи порядка изъяли некоторые предметы, способные помочь разобраться в причинах произошедшего. Среди них — групповая фотография класса.
Пресс-служба регионального Следкома подтвердила только факт происшествия. Подробности выясняют следователи Южноуральска.
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Никита Кротов