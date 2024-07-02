Родители обнаружили мертвую 16-летнюю школьницу в челябинском поселке Воронино

Тело 16-летней девушки нашли в хозяйственной постройке одного из домов поселка Воронино в Челябинской области. Об этом сообщило URA.RU, ссылаясь на источник в региональных правоохранительных органах. Уточняется, что трагедия случилась в минувший понедельник, 1 июля.