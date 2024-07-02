Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной здание с бойцами ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Российский военный ликвидировал противотанковой миной ТМ-62 разрушенное здание, где находились боевики ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».
Уточняется, что здание использовалось украинскими боевиками в качестве укрытия. На опубликованных кадрах можно заметить, как солдат ВС РФ подбежал к постройке с миной, бросил ее, а спустя несколько секунд произошел мощный взрыв.
Точная информация о количестве уничтоженных военных ВСУ в настоящее время не предоставляется.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков
NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники
Группировка «Днепр» за сутки уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ
Точная информация о количестве уничтоженных военных ВСУ в настоящее время не предоставляется.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков
NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники
Группировка «Днепр» за сутки уничтожила три полевых склада боеприпасов ВСУ
Екатерина Коршунова