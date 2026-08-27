Родители обвинили медиков в похищении дочери и сбежали из российской больницы
В Липецке разразился скандал: семья обвинила врачей перинатального центра в попытке похитить их новорожденную дочь. Об этом стало известно 27 августа.
Как сообщает Telegram-канал Mash, родители — 40-летний психолог и его супруга, гражданка Колумбии — сбежали из медучреждения ночью, заподозрив медиков в намерении изъять ребенка для нелегальной трансплантации органов. По версии семьи, поводом для конфликта стали результаты анализов крови младенца, в которых зафиксировали повышенный уровень белка.
Отец утверждает, что врачи настаивали на госпитализации девочки в реанимацию, однако родители расценили это как попытку забрать у них ребенка. Психолог уже подал заявление в прокуратуру, обвинив нескольких сотрудников центра в противоправных действиях.
Региональный минздрав дает иную картину произошедшего. В официальном комментарии ведомства пояснили, что отклонения в анализах действительно требовали интенсивной терапии, и предложение о переводе ребенка в реанимацию было сугубо медицинской необходимостью. К сожалению, пояснили чиновники, родители не вняли доводам врачей и отказались от помощи. Ведомство настаивает на профессиональных действиях своих сотрудников. Сейчас обстоятельства инцидента проверяют надзорные органы.
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