Родители обвинили медиков в похищении дочери и сбежали из российской больницы

27 августа 2026, 19:07

Mash: Родители обвинили медиков в похищении дочери в Липецке

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Липецке разразился скандал: семья обвинила врачей перинатального центра в попытке похитить их новорожденную дочь. Об этом стало известно 27 августа.