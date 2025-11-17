Родители продали дочь-подростка незнакомцу за продукты и пять бутылок виски

17 ноября 2025, 18:49

В Испании родители продали 14-летнюю дочь за 5000 евро и пять бутылок виски

Фото: iStock/NATALIA DE LA RUBIA

В Испании родители продали 14-летнюю дочь незнакомцу за 5000 евро (более 470 тысяч рублей), пять бутылок виски и продукты питания. Об этом пишет газета Daily Star.