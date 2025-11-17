Родители продали дочь-подростка незнакомцу за продукты и пять бутылок виски
В Испании родители продали 14-летнюю дочь незнакомцу за 5000 евро (более 470 тысяч рублей), пять бутылок виски и продукты питания. Об этом пишет газета Daily Star.
Полицейские раскрыли преступление, когда заметили школьницу, просящую милостыню возле супермаркета в городке Лес-Борхес-Бланкес на западе Каталонии. Они выяснили, что подростка «передали» другой семье для брака с их 20-летним сыном. Все это время ей не позволяли ходить в школу и заставляли попрошайничать, а собранные деньги отдавать им.
Всего стражи порядка задержали пять человек: родителей девочки и трех членов семьи-«покупателя». Всем им предъявили обвинения в торговле людьми и запретили общаться с потерпевшей.
