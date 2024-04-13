Сотрудники банка подменили 50 миллионов рублей на билеты банка приколов

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Московский бизнесмен обвинил сотрудников Абсолют-банка в краже 50 миллионов рублей из ячейки и их подмене на билеты банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
50-летний Константин М. пришёл в отделение в банка за своими деньгами, которые хранил в ячейке. Вместе с сотрудником он отправился за сбережениями, однако в сейфе обнаружил фальшивые купюры. 50 миллионов настоящих рублей пропали.
Отмечается, что пострадавший обратился в правоохранительные органы. Внутреннюю проверку начали и в Абсолют-банке.
По информации источника, всю сумму подменили еще в декабре прошлого года. В настоящее время преступника ищут.
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Отмечается, что пострадавший обратился в правоохранительные органы. Внутреннюю проверку начали и в Абсолют-банке.
По информации источника, всю сумму подменили еще в декабре прошлого года. В настоящее время преступника ищут.
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Екатерина Коршунова