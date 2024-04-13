СК просит об аресте мужчины, облившего 2 человек в Щелкове химической жидкостью

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Следствие будет просить суд об аресте мужчины, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку «химической жидкостью». Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело. Также запланированы допросы потерпевших и свидетелей.
Напомним, в подмосковном Монино полицейские зафиксировали несколько случаев нападения неизвестного мужчины на прохожих. По информации источника 112, преступник подходил к одиноким женщинам на улицах и обливал их кислотой.
В числе пострадавших несколько девушек. Одну из них госпитализировали с химическим ожогом ноги.
Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. По предварительным данным, погибло минимум шесть человек.
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Напомним, в подмосковном Монино полицейские зафиксировали несколько случаев нападения неизвестного мужчины на прохожих. По информации источника 112, преступник подходил к одиноким женщинам на улицах и обливал их кислотой.
В числе пострадавших несколько девушек. Одну из них госпитализировали с химическим ожогом ноги.
Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. По предварительным данным, погибло минимум шесть человек.
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В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших
Екатерина Коршунова