RTÉ: домогавшийся 16-летней попутчицы пассажир Ryanair получил условный срок

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Пассажир самолета ирландской авиакомпании Ryanair напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы. Об этом сообщает RTÉ.
Инцидент произошел во время рейса из Манчестера в Дублин еще в мае 2022 года, однако приговор 61-летнему Тареку Элькудиру из Ливии был озвучен в четверг, 11 апреля. Суд постановил, что мужчина не заслуживает тюремного заключения, и виновный получил условный срок.
Сообщается, что 16-летняя девушка летела в самолете одна и сидела на среднем сиденье в ряду. По словам потерпевшей, Элькудир занял место у прохода рядом с ней, постоянно разговаривал во время полета, используя ненормативную лексику, а также пил алкоголь из литровой бутылки.
Согласно материалам следствия, мужчина несколько раз схватил девушку за руку, ударил по плечу и насильно поцеловал. Пассажирка призналась, что мужчина был пьян, а она была слишком напугана, чтобы встать или пошевелиться, поэтому она пыталась просто пережить рейс.
Отмечается, что после посадки самолета Элькудира, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, арестовали. На допросе он признал свою вину.
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Сообщается, что 16-летняя девушка летела в самолете одна и сидела на среднем сиденье в ряду. По словам потерпевшей, Элькудир занял место у прохода рядом с ней, постоянно разговаривал во время полета, используя ненормативную лексику, а также пил алкоголь из литровой бутылки.
Согласно материалам следствия, мужчина несколько раз схватил девушку за руку, ударил по плечу и насильно поцеловал. Пассажирка призналась, что мужчина был пьян, а она была слишком напугана, чтобы встать или пошевелиться, поэтому она пыталась просто пережить рейс.
Отмечается, что после посадки самолета Элькудира, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, арестовали. На допросе он признал свою вину.
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Екатерина Коршунова