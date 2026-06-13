Родители променяли детей на вечеринку и поехали веселиться в тюрьму

13 июня 2026, 16:06

Metro News: Родители бросили троих детей в гостинице из-за вечеринки в Испании

Фото: istockphoto/Yingko

В Испании задержали супружескую пару из Великобритании после того, как они оставили троих малолетних детей одних в гостиничном номере ради ночной вечеринки. Инцидент произошел в Holiday World Resort на побережье Коста-дель-Соль, пишет Metro News.