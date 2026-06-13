Родители променяли детей на вечеринку и поехали веселиться в тюрьму
В Испании задержали супружескую пару из Великобритании после того, как они оставили троих малолетних детей одних в гостиничном номере ради ночной вечеринки. Инцидент произошел в Holiday World Resort на побережье Коста-дель-Соль, пишет Metro News.
Мужчина 41 года и 28-летняя женщина покинули отель, оставив без присмотра шестимесячного, годовалого и четырехлетнего ребенка. Детей обнаружили в одиночестве и доставили в больницу. У шестимесячного младенца тест показал наличие кокаина в организме, однако родители отрицают факт употребления наркотиков.
Пару арестовали по обвинению в оставлении несовершеннолетних в опасности. Верховный суд Андалусии приговорил их к тюремному заключению. Кроме того, суд лишил родителей родительских прав на два года и восемь месяцев и запретил им приближаться к детям ближе чем на 500 метров в течение двух лет.
В настоящее время дети находятся под опекой социальных служб регионального правительства Андалусии. Испанские власти планируют связаться с британским консульством, чтобы организовать возвращение детей на родину.
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