Родители разыскивали дочь после того, как растворили ее в кислоте

11 июля 2026, 19:27

People: родители растворили в кислоте четырехлетнюю дочь и разыскивали ее в США

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Соединённых Штатах разгорелся скандал вокруг чудовищного преступления: родители четырёхлетней Джавеи Харрис убили дочь, а затем попытались уничтожить улики с помощью кислоты. Подробности приводит издание People.





По данным следствия, девочка скончалась примерно за месяц до того, как её мать обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Правоохранители полагают, что смертельную черепно-мозговую травму ребёнок получил в результате избиения. Медицинскую помощь малышке не оказали.



После гибели дочери родители предприняли попытку скрыть следы преступления. Как установили следователи, они применили агрессивные химические реагенты для ускорения разложения тела, после чего останки вылили в водохранилище Сидар-Крик. В ходе масштабных поисков удалось обнаружить лишь фрагменты. ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат Джавее. Шериф округа Эйкен Марти Сойер признался, что за 37 лет службы в правоохранительных органах не сталкивался с подобной жестокостью.





«Я никогда не слышал ничего настолько ужасного», — добавил он.