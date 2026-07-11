В Южной Корее убили школьницу, вокруг полиции разгорелся скандал
Резонансное уголовное дело об убийстве 17-летней девушки в Кванджу перерос в масштабный институциональный скандал, поставивший под сомнение добросовестность сотрудников национальной полиции. В центре внимания прокуратуры оказались не только фигурант обвинения, но и офицеры правопорядка, которых подозревают в фальсификации улик и разглашении служебной информации в пользу семьи подозреваемого, пишет SBS.
Обстоятельства преступления
Преступление совершили 5 мая. По данным следствия, 23-летний Чан Юнги похитил несовершеннолетнюю, после чего лишил ее жизни. Изначально полиция квалифицировала инцидент как простое убийство, однако в ходе дополнительной проверки прокуратура переквалифицировала статью на более тяжкую — убийство, сопряженное с сексуальным насилием, сочтя, что злоумышленник действовал с предварительным умыслом.
Ключевые нарушения и улики
Переломным моментом стало установление родственных связей: отец обвиняемого является действующим офицером полиции. В ходе проверки действий первоначальной следственной группы прокуратура выявила грубые процедурные нарушения.
Особое внимание привлекла судьба вещдоков. При осмотре автомобиля подозреваемого на служебную видеозапись попали пластиковые стяжки, которые, по версии обвинения, могли использоваться для связывания жертвы. Несмотря на фиксацию, предметы не изъяли, а транспортное средство на следующий день вернули семье. Позднее стяжки обнаружили в доме отца подозреваемого.
Кроме того, офицер, отец обвиняемого, вывез из квартиры сына несколько реалистичных секс-кукол, часть из которых имела механические повреждения. Следствие полагает, что упомянутые предметы могли бы подтвердить сексуальный мотив преступления, однако полиция ограничилась их фотографированием и взятием проб ДНК, не приобщив находки к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Связи и вмешательство в расследование
Прокуратура также проверяет факты неслужебных контактов: один из полицейских, ранее проходивший службу с отцом Чан Юнги, неоднократно связывался с ним после убийства. Следователи не исключают передачу закрытой информации о ходе расследования. Также отрабатывается версия о том, что отдельные сотрудники получили указание скрывать статус коллеги, чей сын оказался под следствием.
Кадровые последствия
При расследовании, затронувшем уже самих правоохранителей, арестовали руководителя следственной группы. Ему инкриминируют уничтожение улик и разглашение служебной тайны. Следственные действия продолжаются в отношении ряда других сотрудников, прокуратура выясняет, были ли нарушения единичным случаем или свидетельствуют об организованной попытке вмешательства.
Реакция руководства
Скандал приобрел столь широкий общественный резонанс, что исполняющий обязанности главы Национального полицейского агентства Ю Чжэ Сон публично принес извинения семье погибшей и обществу. Он признал существенные недостатки в работе подчиненных и пообещал привлечь всех виновных к ответственности, вне зависимости от должности.
Общественный и политический резонанс
Эксперты отмечают, что процесс вышел за рамки уголовного дела, превратившись в проверку доверия к правоохранительной системе. В политических кругах обсуждается пересмотр норм об освобождении близких родственников от ответственности за укрывательство улик.
Инцидент поставил под удар и продвигаемую правящим лагерем реформу, предполагающую лишение прокуратуры следственных функций в пользу полиции. Критики указывают, что вступление новых правил в силу сейчас позволило бы полиции «выгородить своего» и скрыть нарушения, поскольку фигурант является сыном их коллеги.
Сам отец обвиняемого, по информации СМИ, в ответ на вопрос о мотивах сокрытия улик заявил: «Потому что я отец». На уточняющий вопрос журналистов о том, помнил ли он в тот момент о своем долге сотрудника полиции, он ответил отказом от комментариев.
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