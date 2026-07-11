В Южной Корее убили школьницу, вокруг полиции разгорелся скандал

11 июля 2026, 19:14

SBS: В Южной Корее разгорелся скандал вокруг полиции на фоне убийства школьницы

Фото: istockphoto/Ajax9

Резонансное уголовное дело об убийстве 17-летней девушки в Кванджу перерос в масштабный институциональный скандал, поставивший под сомнение добросовестность сотрудников национальной полиции. В центре внимания прокуратуры оказались не только фигурант обвинения, но и офицеры правопорядка, которых подозревают в фальсификации улик и разглашении служебной информации в пользу семьи подозреваемого, пишет SBS.