Убили и сожгли тело: останки пропавшей школьницы нашли на кладбище в российском городе
54-летнего жителя Кемерова задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли на кладбище. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.
Школьница ушла из дома утром 25 июня и не вернулась. Мать обратилась в полицию через два дня после ее исчезновения. В тот же день останки ребенка обнаружили на кладбище в Кировском районе.
Злоумышленник попытался скрыть следы преступления и сжечь тело, однако экспертам удалось выделить ДНК-профиль и установить личность подозреваемого. Им оказался мужчина, освободившийся из мест лишения свободы только в мае этого года.
Ранее его судили за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Оперативники при силовой поддержке Росгвардии нашли его и задержали.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и направят в суд для избрания меры пресечения.
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