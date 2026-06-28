Убили и сожгли тело: останки пропавшей школьницы нашли на кладбище в российском городе

28 июня 2026, 11:10

В Кемерове задержали рецидивиста за убийство 12-летней девочки

Фото: iStock/axeiz77

54-летнего жителя Кемерова задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли на кладбище. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере Max.