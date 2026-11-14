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Родители сожгли четырёхлетнюю дочь в бочке после месяцев пыток

В Сингапуре осудили семью за издевательства над ребёнком и сожжение тела
Фото: Istock/Zolnierek

Суд в Сингапуре вынес приговор по делу о жестоком обращении с четырёхлетним ребёнком. Подробности приводит The Sun.



Девочка жила с матерью и её сожителем. Пара придумывала различные истязания для ребёнка и снимала всё на видео. Отмечается, что в издевательствах участвовала ещё одна женщина.

В день смерти малышки соучастница заметила, что девочке плохо, но родители отмахнулись и заявили, что воспитанница лишь привлекает внимание. Вместо визита к врачу они употребляли наркотики, а спустя несколько часов ребёнка нашли без признаков жизни.

После этого пара держала тело в квартире ещё несколько месяцев, запах заглушали аромапалочками, а затем труп сожгли в бочке для масла. Мать приговорили к 19 годам лишения свободы, её партнёр получил 30 лет, соучастница — 13 лет.

Ольга Щелокова

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