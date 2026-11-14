Родители сожгли четырёхлетнюю дочь в бочке после месяцев пыток

14 ноября 2026, 11:26

В Сингапуре осудили семью за издевательства над ребёнком и сожжение тела

Фото: Istock/Zolnierek

Суд в Сингапуре вынес приговор по делу о жестоком обращении с четырёхлетним ребёнком. Подробности приводит The Sun.