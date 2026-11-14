В Забайкалье мужчина перепутал медведя с человеком и попросил у него закурить
Житель Забайкалья отправился в лес за кедровыми шишками и принял медведя за человека.
Как рассказал РИА Новости сын мужчины Владимир, отец долго бродил по лесу с друзьями и к вечеру устал.
«Сквозь тучи гнуса увидел: впереди вроде невысокий мужик с рюкзаком не спеша идёт, чуть покряхтывая. Отец догнал его и попросил закурить, хлопнув по рюкзаку. Но вместо ткани ощутил под рукой шерсть. Оба заорали: медведь тоже громко голос подал», — сообщил Владимир.Он добавил, что отец бросился на бивак за ружьём, но когда вернулся обратно, зверя уже не было. На месте встречи друзья увидели только разорванный рюкзак и следы от съеденных орехов.