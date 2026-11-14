Россиянин в родительских чатах притворялся мамой и просил фото интимных зон детей

14 ноября 2026, 10:48

В Ростове мужчина под видом мамы выманивал у женщин интимные фото детей в чатах

Фото: Istock/PeopleImages

В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина выдавал себя за молодую маму и через родительские чаты выпрашивал у женщин интимные фотографии детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.