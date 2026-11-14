Россиянин в родительских чатах притворялся мамой и просил фото интимных зон детей
В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина выдавал себя за молодую маму и через родительские чаты выпрашивал у женщин интимные фотографии детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Злоумышленник использовал сгенерированные ИИ снимки женщины с ребёнком и под именем «Соня» знакомился с участницами чатов.
В личке извращенец расспрашивал о детях и интимной жизни, рассказывал о якобы своём родительском опыте, а затем просил фото интимных зон малышей, в том числе трёхмесячных. Чтобы усыпить бдительность, он и сам отправлял подобные снимки.
Некоторым собеседницам мужчина признавался, что возбуждается от контакта с детьми, другим советовал делать малышам непристойный массаж и пытался объяснить, как его проводить. Несколько женщин чуть не попались на уловку. Одна из мам поняла, что общается с фейком, и рассказала остальным. Сейчас они намерены обратиться в полицию.
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