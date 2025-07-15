В Нижнем Новгороде подросток избил сверстника и оправдался защитой двух девочек
В Нижнем Новгороде 16-летний подросток избил 15-летнего юношу возле ТЦ «Небо». В свое оправдание он сказал, что заступался за двух 13-летних подруг. Об этом сообщает NewsNN.
По соцсетям разошлось видео, на котором молодой человек избивает своего сверстника. Затем нападавший записал ролик с объяснением своего поступка. По его словам, избитый школьник угрожал и домогался одной из девочек, а также распространял интимные фото другой. При этом сам нападавший, утверждают нижегородцы, ведет блог, где выкладывает ролики с избиениями.
«Я его особо даже и не бил», — заявил подросток.