В Нижнем Новгороде подросток избил сверстника и оправдался защитой двух девочек

15 июля 2025, 16:26

Фото: iStock/Serghei Turcanu

В Нижнем Новгороде 16-летний подросток избил 15-летнего юношу возле ТЦ «Небо». В свое оправдание он сказал, что заступался за двух 13-летних подруг. Об этом сообщает NewsNN.





По соцсетям разошлось видео, на котором молодой человек избивает своего сверстника. Затем нападавший записал ролик с объяснением своего поступка. По его словам, избитый школьник угрожал и домогался одной из девочек, а также распространял интимные фото другой. При этом сам нападавший, утверждают нижегородцы, ведет блог, где выкладывает ролики с избиениями.

«Я его особо даже и не бил», — заявил подросток.

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